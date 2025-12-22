In Italia muoiono ancora due persone al giorno sul lavoro ma il problema sono gli scioperi al venerdì

Anche nel 2025 i morti e gli infortuni sul lavoro continuano ad aumentare, nell'indifferenza dell'opinione pubblica, nell'inefficacia e nei ritardi delle misure del governo. E nelle battute di chi pensa che il problema è che in Italia si sciopera troppo, e per fare i weekend lunghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

