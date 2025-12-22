In darkness gaze upon a fallen star | l’opera che incoraggia a cercare la luce anche nelle difficoltà

La facciata dello storico Hotel Cappello d’Oro, a pochi passi da Porta Nuova, si trasforma in un vero e proprio palcoscenico di luce grazie all’installazione “In darkness, gaze upon a fallen star”. L’opera, commissionata all’artista Francesco Pedrini, avvolge l’edificio in una proiezione ispirata alle nebulose a spirale, evocando la nascita delle stelle, il ciclo della vita e l’energia che si rinnova. La spirale, simbolo universale presente in culture e civiltà diverse, diventa anche una girandola festiva, invitando i cittadini a condividere la luce come linguaggio comune. Accanto alla forma cosmica, la scritta “In darkness, gaze upon a fallen star” (“Nell’oscurità, guarda una stella cadente”) introduce un registro poetico e ambiguo, suggerendo di volgere lo sguardo verso il cielo, anche nel buio, e di non smettere di desiderare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

