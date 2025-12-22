In cammino per la pace da Guardia Lombardi ad Andretta in occasione della Giornata nazionale della famiglia
Si svolgerà domenica 28 dicembre, in occasione della Giornata Nazionale della Famiglia, il ‘Cammino per la Pace’, manifestazione di incontro gioioso all’aria aperta che vede la partecipazione di oltre 30 associazioni, cammini, proloco e istituzioni.Organizzazione e percorsoL’iniziativa è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Il Cammino per la pace nel ricordo di Dario Bavaro - E' l'appuntamento in continuità con la Marcia della Pace, tenutosi ad Andretta il 30 dicembre dello scorso anno, in programma domenica 28 ... corriereirpinia.it
Da L’Aquila al Gargano: le tappe del Cammino della Pace - Il Cammino della Pace è un itinerario che attraversa l’Italia centrale e meridionale sulle orme di santi, pellegrini, monaci e pastori. siviaggia.it
Il Cammino della pace dall'Aquila a Monte Sant’Angelo: 520 km in 35 tappe - Soltanto nel 2023, anno al quale si riferiscono gli ultimi dati disponibili, il numero di ... corriere.it
Avvento 2025 Libera il cuore illumina la pace Il cammino dei nostri ragazzi incontro al Signore che viene. Ti aspettiamo Gesù, Principe della Pace - facebook.com facebook
