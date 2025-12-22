In cammino per la pace da Guardia dei Lombardi ad Andretta
Tempo di lettura: 3 minuti Si svolgerà domenica 28 dicembre, in occasione della Giornata Nazionale della Famiglia, il ‘ Cammino per la Pace ’, manifestazione di incontro gioioso all’aria aperta che vede la partecipazione di oltre 30 associazioni, cammini, proloco e istituzioni. L’iniziativa è organizzata da D. Salvatore Sciannamea, in collaborazione con i promotori dei cammini attivi della Provincia di Avellino: ‘I Cammini di Amato’, ‘ Il Cammino della Restanza’ ed il ‘ Cammino di Guglielmo’ e in continuità con la prima edizione che si è svolta il 30 dicembre 2024. Il percorso, di circa 11 km, è adatto a tutti ed attraverserà diverse stradine di campagna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
