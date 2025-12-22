In Calabria il reparto di oncologia all’avanguardia

Nel cuore dell’ospedale “San Francesco di Paola”, in Calabria, c’è un luogo dove la malattia non cancella la dignità, dove la paura trova mani che la sostengono e dove la speranza non è una parola astratta ma un lavoro quotidiano. È il reparto di Oncologia diretto dal primario Gianfranco Filippelli, un reparto che negli ultimi dodici mesi ha accolto oltre 1600 pazienti, diventando un punto di riferimento per tutta la Calabria. Un reparto che cresce, ascolta e cura. Ventidue postazioni dedicate alla chemioterapia, sei medici, undici infermieri guidati da una caposala attenta e instancabile, tre OSS che conoscono per nome ogni paziente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

