In Calabria il reparto di oncologia all’avanguardia
Nel cuore dell’ospedale “San Francesco di Paola”, in Calabria, c’è un luogo dove la malattia non cancella la dignità, dove la paura trova mani che la sostengono e dove la speranza non è una parola astratta ma un lavoro quotidiano. È il reparto di Oncologia diretto dal primario Gianfranco Filippelli, un reparto che negli ultimi dodici mesi ha accolto oltre 1600 pazienti, diventando un punto di riferimento per tutta la Calabria. Un reparto che cresce, ascolta e cura. Ventidue postazioni dedicate alla chemioterapia, sei medici, undici infermieri guidati da una caposala attenta e instancabile, tre OSS che conoscono per nome ogni paziente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Dopo i lavori da 966mila euro il reparto di Oncologia viene trasferito al Melorio: disagi per i pazienti
Leggi anche: Nicola Personeni nuovo direttore di Oncologia, il reparto di Piacenza diventa a conduzione universitaria
Paola, nel reparto di Oncologia si coniugano umanità e tecnologia - L’Unità operativa dell’ospedale “San Francesco” è diventata il punto di riferimento per tutta la regione: negli ultimi sei mesi ha accolto oltre mille e seicento pazienti ... msn.com
Ancora violenza contro il personale sanitario: a Pescara devastato il reparto di Oncologia. Altri casi a Genova e Reggio Calabria - Altri episodi di violenze contro il personale sanitario dopo i casi di Foggia degli scorsi giorni. ilfattoquotidiano.it
Calabria. Scopelliti smentisce chiusura oncologia a Tropea - È quanto assicurato ieri dal governatore regionale, riguardo i timori dovuti al decreto 106 dello scorso 20 ottobre, previsto dal Piano di Rientro, che, se non venisse modificato, prevederebbe entro ... quotidianosanita.it
Il Prefetto Vaccaro in visita al GOM di Reggio Calabria Visita del Prefetto, dott.ssa Clara Vaccaro, al reparto di Oncoematologia pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Portare la gioia del Natale ai bambini è l’obiettivo del progetto “ - facebook.com facebook
San Giovanni in Fiore, il comitato Acsi Calabria dona un carrello farmacologico al reparto di oncologia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.