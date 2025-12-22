In 40 anni ho visto solo concorsi universitari col vincitore già deciso | la denuncia di Crisanti in Senato – Video

Durante i suoi 40 anni di esperienza, Crisanti ha dichiarato di non aver mai assistito a un concorso universitario in cui il vincitore non fosse già noto in anticipo. Questa affermazione mette in discussione la trasparenza e l'imparzialità di alcuni processi selettivi, sollevando importanti questioni sul merito e sulla correttezza nelle procedure di assegnazione dei premi accademici.

“Lo dico chiaramente in quest’Aula, in 40 anni non sono a conoscenza di un singolo concorso di cui non si sapesse il vincitore prima. E non c’è un singolo docente che mi abbia mai smentito. Questa è la situazione dei nostri atenei oggi”. Lo ha detto il senatore del Pd e microbiologo Andrea Crisanti a Palazzo Madama, di fronte alla ministra dell’Università, Anna Maria Bernini. “Questa è una piaga che incide profondamente nella qualità della ricerca. Circa l’80% del personale docente ha fatto gli studi nella stessa università, contro una media europea del 55%”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Crisanti durissimo sui concorsi: In 40 anni mai visto uno in cui non si sapesse prima il vincitore; Andrea Crisanti attacca il sistema universitario italiano e la riforma del governo che umilia il talento

