In 22 milioni di case italiane c’è un sistema di sorveglianza che non sapevi di avere | l’indagine di Consumer Reports

Immagina di essere osservato mentre guardi la televisione. Non da qualcuno che spia dalla finestra, ma dalla televisione stessa. Ogni mezzo secondo, uno screenshot del tuo schermo. Ogni programma, ogni film, ogni accesso a servizi bancari o password inserite: tutto registrato, catalogato, venduto. Non è la trama di un episodio di Black Mirror, ma la realtà che emerge da una denuncia esplosiva partita dal Texas e destinata a scuotere l'industria tecnologica globale. Il procuratore generale del Texas Ken Paxton ha aperto un fronte legale senza precedenti contro cinque colossi dell'elettronica: Sony, Samsung, LG, Hisense e TCL Technology Group.

