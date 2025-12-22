Imprudente sullo spot tv per il Montepulciano con Maria Grazia Cucinotta | Un motivo d' orgoglio

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Questo spot rappresenta un motivo di orgoglio per l’Abruzzo e per tutto il comparto agricolo e vitivinicolo regionale».Così il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, intervenendo sul lancio della nuova campagna televisiva dedicata al Montepulciano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

imprudente sullo spot tv per il montepulciano con maria grazia cucinotta un motivo d orgoglio

© Ilpescara.it - Imprudente sullo spot tv per il Montepulciano con Maria Grazia Cucinotta: "Un motivo d'orgoglio"

Leggi anche: Il Montepulciano d’Abruzzo sulle reti Rai con Maria Grazia Cucinotta per il periodo natalizio: presentazione dello spot a Pescara

Leggi anche: Il Montepulciano d’Abruzzo sulle reti Rai con Maria Grazia Cucinotta per il periodo natalizio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Montepulciano d’Abruzzo protagonista in tv, spot per il Natale con Maria Grazia Cucinotta; Montepulciano d'Abruzzo protagonista in tv, spot per il Natale; MONTEPULCIANO D’ABRUZZO: IMPRUDENTE, “STORIA E IDENTITA’, RACCONTIAMO LEGAME CON UNA TERRA UNICA”; Montepulciano d’Abruzzo in TV: al via la campagna RAI di Natale.

imprudente spot tv montepulcianoRegione Abruzzo, la nota: Montepulciano: Imprudente, lo spot con Maria Grazia Cucinotta valorizza l’Abruzzo e il legame profondo con le nostre radici - Regione Abruzzo, la nuova nota online:«Questo spot rappresenta un motivo di orgoglio per l’Abruzzo e per tutto il comparto agricolo e vitivinicolo regionale». abruzzonews24.com

Montepulciano: Imprudente, lo spot con Maria Grazia Cucinotta valorizza il legame profondo dell'Abruzzo con le proprie radici e la capacità di esportare le proprie eccellenze ... - «Questo spot rappresenta un motivo di orgoglio per l’Abruzzo e per tutto il comparto agricolo e vitivinicolo regionale». regione.abruzzo.it

Montepulciano: Imprudente, lo spot con Maria Grazia Cucinotta valorizza l'Abruzzo e il legame profondo con le nostre radici - «Questo spot rappresenta un motivo di orgoglio per l’Abruzzo e per tutto il comparto agricolo e vitivinicolo regionale». regione.abruzzo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.