Dal 4 dicembre 2025 al 3 maggio 2026, il Museo dell’Ara Pacis ospiterà Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, una mostra che porta nella Capitale 52 opere provenienti da una delle collezioni museali più importanti degli Stati Uniti. L’esposizione propone un percorso ampio e articolato che attraversa oltre cinquant’anni di storia dell’arte europea, dalla nascita dell’Impressionismo fino alle avanguardie del primo Novecento. Un racconto che mette in luce il profondo cambiamento del linguaggio pittorico, segnato dal superamento delle regole accademiche e dalla ricerca di nuove modalità espressive. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Impressionismo e oltre: i capolavori del Detroit Institute of Arts arrivano a Roma

