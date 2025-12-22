Impressionismo e oltre | i capolavori del Detroit Institute of Arts arrivano a Roma
Dal 4 dicembre 2025 al 3 maggio 2026, il Museo dell’Ara Pacis ospiterà Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, una mostra che porta nella Capitale 52 opere provenienti da una delle collezioni museali più importanti degli Stati Uniti. L’esposizione propone un percorso ampio e articolato che attraversa oltre cinquant’anni di storia dell’arte europea, dalla nascita dell’Impressionismo fino alle avanguardie del primo Novecento. Un racconto che mette in luce il profondo cambiamento del linguaggio pittorico, segnato dal superamento delle regole accademiche e dalla ricerca di nuove modalità espressive. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: La mostra “Degas – Matisse – Picasso – Renoir – Van Gogh. Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts” a Roma dal 4 dicembre
Leggi anche: Da Degas a Kandinskiji: i capolavori dell'impressionismo in mostra a Roma
Impressionismo e oltre all’Ara Pacis: quando la pittura abbandona il mito e scopre la vita moderna; Impressionismo ed Oltre. Da Detroit all’Ara Pacis cinquantadue capolavori dell’arte moderna europea; Peso e bellezza: le donne degli Impressionisti sulla bilancia; Roma: Con gli Occhi di un Artista. Rome Contemporary 2025 - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio.
Impressionismo ed Oltre. Da Detroit all’Ara Pacis cinquantadue capolavori dell’arte moderna europea - Dal Detroit Institute of Arts arrivano al Museo dell’Ara Pacis di Roma cinquantadue opere dei grandi maestri dell’arte europea dal XIX al XX secolo. megamodo.com
Roma | “Impressionismo e oltre” – Al Museo dell’Ara Pacis in mostra capolavori dal Detroit Institute of Arts - A Roma, il Museo dell’Ara Pacis ospita la mostra “Impressionismo e oltre. bitculturali.it
Impressionismo e oltre. Tra Francia e Germania - La mostra al museo Ara Pacis propone fino a maggio 2026 cinquantadue opere in prestito dal Detroit Institute of Arts impressionismo ... artslife.com
Impressionismo e oltre. Capolavori dal #Detroit Institute of Arts #arte #mostre
C'è tempo fino al 3 maggio 2026 per visitare la mostra "Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts" all'Ara Pacis Il visitatore visiterà quattro sezioni della mostra che lo accompagneranno dalle origini dell’Impressionismo fino alle avanguar - facebook.com facebook
C'è tempo fino al 3 maggio 2026, per visitare la mostra "Impressionismo e oltre" all'Ara Pacis! Scopri capolavori di Courbet, Renoir, Van Gogh e molti altri. Info ow.ly/GRT750XM95R x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.