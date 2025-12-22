Imprese l’idea vincente | Piano di lavoro modulare implementato con l’IA

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per progettarlo si è ispirato ai noti mattoncini danesi, che possono essere assemblati e disassemblati fra loro infinite volte, dando vita a costruzioni modulari e versatili. L’innovativo piano da lavoro Nova, ideato e realizzato dallo startupper Costantin Florea – nato 29 anni fa in Romania e residente fin da bambino a Meldola – ha proprio la modularità tra i suoi punti di forza. Non è un caso, dunque, se, dopo aver destato la curiosità di numerose aziende - anche fuori dai confini romagnoli - il progetto ha trionfato nell’edizione 2025 di ‘Nuove idee, nuove imprese’, il concorso per startup romagnole promosso dagli enti del territorio, fra cui Confindustria Romagna e Camera di commercio di Forlì-Cesena e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imprese, l’idea vincente: "Piano di lavoro modulare implementato con l’IA"

