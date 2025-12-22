Imprenditoria femminile sempre più numerosa ma la Tuscia rimane contraddittoria

L’imprenditoria femminile in Italia sta crescendo, con un numero sempre più elevato di donne che avviano attività proprie. Tuttavia, in alcune aree come la Tuscia, questa tendenza si presenta ancora contraddittoria, evidenziando disparità e sfide specifiche. Nel 2024, le partite Iva femminili nel Paese hanno raggiunto una soglia significativa, ma restano ancora molte criticità da affrontare per garantire pari opportunità.

Il numero di donne imprenditrici presenti in Italia è il più elevato dell’UE a 27. Nel 2024 la platea delle partite Iva in capo alle donne presenti nel nostro Paese ha toccato la soglia di 1.621.800 unità, pari al 16 per cento del totale donne occupate in Italia. Seguono la Francia con 1.531.700. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Imprenditoria femminile sempre più numerosa, ma la Tuscia rimane contraddittoria Leggi anche: Premio ANGI 2025, Rese (Errebian): “Da sempre al fianco dei giovani innovatori e dell’imprenditoria femminile” Leggi anche: Nella Tuscia gli autobus Cotral saranno sempre più a due piani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Effetto Meloni | le imprenditrici italiane sono diventate le più numerose d’Europa oltre un milione e seicentomila. Cresce l’imprenditoria femminile straniera, motore economico in espansione - L’imprenditoria femminile straniera a Roma mostra un’espansione costante ed è oggi una delle componenti più attive del tessuto economico della Capitale. rainews.it Premiata l’imprenditoria femminile, vincente in sociale e innovazione - «I numeri ci dicono che non siamo a livello europeo» ha continuato e in effetti nel 2023 il nostro Paese si è colloca al penultimo posto in Europa per tasso di attività femminile (57,7%, 13 punti in ... vita.it Nel Mezzogiorno l’imprenditoria femminile continua a crescere e la Puglia si conferma uno dei territori più dinamici, con numeri che raccontano un cambiamento profondo del tessuto produttivo regionale. Secondo l’ultima a - facebook.com facebook #imprenditoriafemminile #impresefemminili #teamworking x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.