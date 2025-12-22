Imprecare aumenta la forza fisica | la scienza conferma il potere delle parolacce
Se ti è capitato di sbottare con un’imprecazione mentre lotti contro l’ultima ripetizione in palestra, ora la scienza ti dà una buona ragione per farlo senza sensi di colpa. Uno studio pubblicato sull'American Psychologist mostra che ripetere parolacce durante esercizi fisici intensi può. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Intervista ad Annalisa: la laurea in fisica, l’asteroide, le (mini) parolacce. “Canto la libertà e la vita travolgente”
Leggi anche: 'Il gioco e la scienza', con l’orsetto delle bolle di sapone ecco i principi della fisica spiegati in modo divertente
Perché dire parolacce ci rende più forti; Imprecare rende le persone fisicamente più forti (se lo fai nel momento giusto).
Imprecare in palestra migliora davvero la performance? - Imprecare durante un esercizio “da ultima ripetizione” sembra una cosa istintiva, quasi inevitabile. quotidianpost.it
Parolacce: un “superpotere” segreto per la mente e il corpo - Il risultato di uno studio: sfogarsi a voce alta durante uno sforzo può migliorare forza fisica e resistenza. metropolitano.it
Dire parolacce di rende più forti: la scienza dà ragione alle imprecazioni - Uno studio rivela che dire parolacce può migliorare la forza fisica e aiutare a superare i limiti mentali. tech.everyeye.it
Ebbene sì, imprecare e bestemmiare potrebbe farti alzare più ghisa! Secondo uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology , dire una 'parola colorita' durante un allenamento può aumentare la forza del 10%, la resistenza muscolare del 22% e persino - facebook.com facebook
