Immersioni virtuali e storia del mare | boom di presenze per L’isola che c’è
Ha registrato una partecipazione straordinaria “L’isola che c’è – Ferdinandea tra natura e leggende”, l’iniziativa dedicata alla misteriosa isola “fantasma” che nel 1831 emerse dal mare per poi scomparire pochi mesi dopo. L’evento, promosso da Marevivo Sicilia nell’ambito delle celebrazioni di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Immersioni, l’Italia mette ordine: regole uniche per sicurezza e mare
Leggi anche: A Gangi boom di presenze per la terza sagra del cinghiale madonita
Inaugurata la Stanza del Mare, sarà possibile ammirare le secche di Tor Paterno con immersioni virtuali a 360 gradi (in 6D) - 30 circa il commissario di RomaNatura Marco Visconti ha inaugurato la stanza del mare: una stanza delle officine del mare centro polifunzionale dell’area marina protetta ... ilmessaggero.it
Ieri si è conclusa "L'Isola che c'è - Ferdinandea tra natura e leggende" , la due giorni dedicata alle immersioni virtuali gratuite nei fondali dell'Isola Ferdinandea, prevista nell'ambito delle manifestazioni di Agrigento Capitale della Cultura 2025 . Dopo l'evento d - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.