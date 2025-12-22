Immersioni virtuali e storia del mare | boom di presenze per L’isola che c’è

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha registrato una partecipazione straordinaria “L’isola che c’è – Ferdinandea tra natura e leggende”, l’iniziativa dedicata alla misteriosa isola “fantasma” che nel 1831 emerse dal mare per poi scomparire pochi mesi dopo. L’evento, promosso da Marevivo Sicilia nell’ambito delle celebrazioni di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

