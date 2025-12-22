Voghera (Pavia), 22 dicembre 2025 – Grazie all’efficace sinergia tra gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Voghera e la Polizia Ferroviaria, è stato individuato e denunciato all’autorità giudiziaria uno degli autori del danneggiamento ai danni dello scalo ferroviario cittadino. L’episodio risale alla mattinata di giovedì 20 novembre, quando durante i consueti controlli di pattugliamento nell’area dello scalo, il personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Voghera ha riscontrato l’imbrattamento di diverse aree della struttura con vernice nera che deturpavano l’infrastruttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Imbratta la stazione di Voghera, identificato e denunciato un mese dopo - Voghera (Pavia), 22 dicembre 2025 – Grazie all’efficace sinergia tra gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Voghera e la Polizia Ferroviaria, è stato individuato e denunciato ... ilgiorno.it

Travolto dal treno merci in stazione a Voghera, muore 35enne: ora si esaminano i video - Un uomo di circa 35 anni non ancora identificato è stato travolto e ucciso da un treno merci ... laprovinciapavese.gelocal.it

Voghera, sequestrate in stazione cento bottiglie di birra e superalcolici - Un uomo denunciato per guida senza patente e targhe false e un altro, recidivo, per la vendita di sostanza alcoliche nei giardini della stazione ferroviaria. laprovinciapavese.gelocal.it

