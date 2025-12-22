I genitori di Ilaria Sula oggi hanno testimoniato nell'aula bunker di Rebibbia in occasione dell'udienza sul femminicidio di cui è imputato l'ex Mark Samson. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un omicidio efferato e spregevole: al via il processo a Mark Antony Samson per il femminicidio di Ilaria Sula; Campi Bisenzio, cadavere di un 32enne trovato in un baule: in casa l'anziana madre (in stato di denutrizione) e i due fratelli.

Ilaria Sula, il padre: "Quando abbiamo saputo che era morta mia moglie è svenuta, io volevo morire" - "Quando abbiamo saputo che era morta mia moglie è svenuta, io volevo morire" sono le parole di Flemur Sula, il padre di Ilaria, uccisa a coltellate e ritrovata dentro una valigia in una scarpata