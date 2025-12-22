Ilaria Sula il padre | Quando abbiamo saputo che era morta mia moglie è svenuta io volevo morire
I genitori di Ilaria Sula oggi hanno testimoniato nell'aula bunker di Rebibbia in occasione dell'udienza sul femminicidio di cui è imputato l'ex Mark Samson. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Miriam Sylla: “Mia mamma è morta quando volevo farle il regalo più grande che meritava, una casa”
Leggi anche: I genitori di Ilaria Sula, uccisa a 22 anni dall’ex Mark Samson: “Era la cosa più preziosa che avevamo”
Un omicidio efferato e spregevole: al via il processo a Mark Antony Samson per il femminicidio di Ilaria Sula; Campi Bisenzio, cadavere di un 32enne trovato in un baule: in casa l'anziana madre (in stato di denutrizione) e i due fratelli.
Ilaria Sula, il padre: “Quando abbiamo saputo che era morta mia moglie è svenuta, io volevo morire” - "Quando abbiamo saputo che era morta mia moglie è svenuta, io volevo morire" sono le parole di Flemur Sula, il padre di Ilaria, uccisa a coltellate e ritrovata dentro una valigia in una scarpata ... fanpage.it
Femminicidio Ilaria Sula, i genitori in aula processo a Samson: “Ci disse ‘non la toccherei mai’” - Era nata il mio stesso giorno, il più bel regalo che un padre possa avere per il compleanno. sassarinotizie.com
Ilaria Sula, il papà in aula: «Mark Samson mi giurò "Non la toccherei mai". Sapevamo che non era il ragazzo giusto ma lei lo difendeva» - Era nata il mio stesso giorno, il più bel regalo che un padre possa avere per il compleanno. msn.com
L’Università La Sapienza apre un bando per tesi di laurea e dottorato dedicato alla memoria di Iaria Sula. Il Premio Ilaria Sula nasce per valorizzare i lavori universitari dedicati allo studio della violenza maschile contro le donne e delle discriminazioni di gener - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.