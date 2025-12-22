Ilaria Sula il padre in aula | In casa non c’è più vita
“Ilaria ci diceva sempre tutto. Eravamo una famiglia felice. Mia figlia era nata il mio stesso giorno, il più bel regalo che un padre possa avere per il compleanno. Ora in casa non c’è più vita. Quel sabato mattina siamo andati alla stazione di Terni ad aspettare Ilaria che doveva raggiungerci, ma da quel treno non è mai scesa. Ci siamo subito allarmati, il telefono era spento e non era da lei. Siamo partiti tutti per andare a Roma. Le coinquiline ci dissero di non preoccuparci e che Ilaria stava bene con un altro ragazzo a Napoli, ma non ci ho creduto e siamo andati alla polizia a denunciare la scomparsa di nostra figlia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
