Il Wwf sull' orso investito nella Marsica | È il quarto morto nel 2025 servono azioni urgenti
“Non è accettabile che gli orsi continuino a morire sulle strade. È urgente agire per fermare quella che rischia di diventare una escalation. L’orso è una specie che necessita di areali ampi e corridoi sicuri. Purtroppo, in questi anni abbiamo perso diversi orsi per episodi di bracconaggio e per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: "Il ponte sull'Enza non può più aspettare, servono interventi urgenti e concreti"
Leggi anche: Un altro orso marsicano morto investito, ferito il conducente dell'auto: l'incidente sulla superstrada Sora-Avezzano[FOTO]
Muore orso, investito sull'Avezzano Sora; Avvistamenti di lupi in Abruzzo: il Wwf chiede una task - force regionale.
Il Wwf sull'orso investito nella Marsica: "È il quarto morto nel 2025, servono azioni urgenti" - Sora: "Per mitigare il rischio di investimenti occorre lavorare su più fronti, insieme agli enti gestori delle stra ... ilpescara.it
Appello WWF: “Stiamo rischiando l’estinzione dell’orso” - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle. abruzzoindependent.it
Un orso marsicano è stato investito e ucciso in Abruzzo: è un giovane maschio - Un episodio che riaccende il tema della convivenza tra fauna e strade, tra i pericoli principali per questa ... fanpage.it
Un orso bruno marsicano muore investito sulla statale in Abruzzo. Incidente sulla Sora-Avezzano, ha coinvolto almeno due veicoli #ANSA - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.