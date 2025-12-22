Il volto segreto di Palazzo Madama | a Torino inaugura la mostra Il castello ritrovato
Palazzo Madama non smette di stupire. Inaugurata venerdì 19 dicembre, la mostra "Il castello ritrovato. Palazzo Madama dall’età romana al Medioevo" apre una finestra inedita su oltre duemila anni di storia. Organizzata dall’Università degli Studi di Bergamo e dalla Fondazione Torino Musei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Il volto segreto di Palazzo Madama: a Torino inaugura la mostra Il castello ritrovato.
