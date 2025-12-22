Il viaggio della fiamma olimpica tocca San Felice Circeo | chiuso il centro

Cresce l’attesa nella provincia di Latina per il passaggio della fiamma olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. La storica torcia sarà nel territorio pontino tra il 26 e il 27 dicembre toccando i territori di Minturno, Formia, Gaeta, Sabaudia, San Felice Circeo, Latina e poi Sermoneta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Il viaggio della fiamma olimpica tocca San Felice Circeo: chiuso il centro Leggi anche: La Fiamma Olimpica arriva a San Felice Circeo: itinerario e viabilità Leggi anche: Il viaggio della fiamma olimpica tocca Cesena e Cesenatico, le città coinvolte dal percorso e i tedofori selezionati Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La torcia olimpica tocca la Sicilia nel suo viaggio verso Cortina 2026; Il video ufficiale della fiamma olimpica che tocca l'Etna; Curiosità, Amalfi pronta ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica; Lamezia, da via Marconi a via del Progresso: il viaggio della Fiamma Olimpica il 20 dicembre fa tappa in città. Il Calendario giorno per giorno del Viaggio della Fiamma Olimpica in Piemonte dal’11 al 16 gennaio 2026 - Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 in Piemonte: tutte le tappe, le date e le città coinvolte. quotidianopiemontese.it

