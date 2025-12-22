Il viaggio della fiamma olimpica tocca San Felice Circeo | chiuso il centro

Cresce l’attesa nella provincia di Latina per il passaggio della fiamma olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. La storica torcia sarà nel territorio pontino tra il 26 e il 27 dicembre toccando i territori di Minturno, Formia, Gaeta, Sabaudia, San Felice Circeo, Latina e poi Sermoneta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

il viaggio della fiamma olimpica tocca san felice circeo chiuso il centro

