Il Vescovo Giudice incontra la stampa | Auguri per il vostro lavoro che non è semplice

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Auguri a voi per il vostro lavoro, che non è semplice “, così monsignor Giuseppe Giudice nel salutare i giornalisti che hanno partecipato alla tradizionale conferenza di auguri per il Natale. Il Vescovo di Nocera Inferiore-Sarno ha offerto una breve meditazione a partire dalla poesia “Alla vigilia di Natale” di Bertold Brecht, sottolineando l’importanza di saper “ distinguere il necessario e il superfluo in un’epoca in cui il superfluo ha sostituito il necessario”. Monsignor Giudice ha aggiunto che “ questo avviene nella fede, nei rapporti di amici, nei matrimoni, sul lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ogni anno il vescovo Giuseppe Giudice, della diocesi di #Nocera Inferiore-Sarno, scrive una lettera di Natale per raccontare a grandi e piccoli il mistero di Dio che si fa carne. Una tradizione che nasce nel 2011, all’inizio del suo ministero episcopale. - facebook.com facebook