Il vescovo di Caltagirone in visita all’ospedale Gravina per le festività natalizie

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle festività natalizie, il vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, ha fatto visita questa mattina all’ospedale “Gravina” per il tradizionale scambio di auguri, incontrando i pazienti ricoverati nei reparti e il personale sanitario. Il vescovo è stato accolto dal referente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

