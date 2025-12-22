In occasione delle festività natalizie, il vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, ha fatto visita questa mattina all’ospedale “Gravina” per il tradizionale scambio di auguri, incontrando i pazienti ricoverati nei reparti e il personale sanitario. Il vescovo è stato accolto dal referente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Il vescovo di Caltagirone in visita all’ospedale “Gravina” per le festività natalizie

Leggi anche: Caltagirone, il vescovo in visita alla Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza

Leggi anche: Caltagirone, all'ospedale "Gravina" eseguito un intervento complesso su un paziente con tumore renale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

[CALTAGIRONE] - Gli auguri del Vescovo della Diocesi di Caltagirone, mons. Calogero Peri, agli amministratori pubblici dell'area calatina. . - facebook.com facebook

Caltagirone, il vescovo in visita alla Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza x.com