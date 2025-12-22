In perfetto stile Posh Spice, il beauty look di Lily Collins nella nuova stagione della serie Netflix è ultra glam. Grandi protagonisti: labbra bold, smoky eye perfettamente sfumati e un bob geometrico, corto e sbarazzino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il trucco di Emily in Paris 5: il make-up della protagonista rende omaggio al glam 90s

Leggi anche: Trucco e make up: i look più belli delle star alla Paris Fashion Week

Leggi anche: Emily in Paris 5, il ritorno della serie nel ricordo di Diego Borella. Lily Collins: “Emily più sicura delle sue scelte, nella vita è importante lasciarsi andare”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il trucco di Emily in Paris 5: il make-up della protagonista rende omaggio al glam 90s; Emily in Paris 5: anticipazioni, cast, look e nuovi episodi su Netflix; Emily in Paris 5 scende dai tacchi, cambia registro. E geografia; Il segreto di bellezza di Philippine Leroy-Beaulieu: la Sylvie Grateau di Emily in Paris.

Il segreto di Philippine Leroy-Beaulieu: divina oltre il fascino di Sylvie Grateau - Ecco come l'icona di Emily in Paris ruba la scena alle colleghe più giovani ... iodonna.it