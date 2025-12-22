Il triste epilogo di Cesare | morto investito sulla A26
Il cane Cesare, scomparso da Bogliasco dal 10 novembre, è stato tragicamente investito sabato mattina sulla A26. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i proprietari. Purtroppo, l'incidente ha avuto un esito fatale. La notizia sottolinea l'importanza di prestare attenzione alla sicurezza degli animali e di adottare misure appropriate per evitarne incidenti simili.
Triste epilogo per il cane Cesare, scomparso dal 10 novembre nei pressi di Bogliasco, l'animale è stato investito da un'auto sabato mattina sulla A26.Cesare era un meticcio, si trovava nel rifugio Eden Bau da dove era stato dato in preaffido a una famiglia. Poco dopo i responsabili del rifugio ne. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
