Il triste epilogo di Cesare | morto investito sulla A26

Il cane Cesare, scomparso da Bogliasco dal 10 novembre, è stato tragicamente investito sabato mattina sulla A26. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i proprietari. Purtroppo, l'incidente ha avuto un esito fatale. La notizia sottolinea l'importanza di prestare attenzione alla sicurezza degli animali e di adottare misure appropriate per evitarne incidenti simili.

