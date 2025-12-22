Il tradimento ha raggiunto il suo minimo storico in termini di fascino e opportunità? In teoria, l’agire di nascosto è parte integrante del fascino del tradimento. Una persona che, in circostanze normali, apparirebbe mediocre o poco attraente, diventa improvvisamente seducente nel fervore di un incontro clandestino. Nel 2025, però, l’infedeltà si è trasformata in un gioco da perdenti: le relazioni extraconiugali moderne hanno più a che fare con la gestione informatica e le crisi di immagine che con la passione. Quest’anno le telecamere erano sempre accese. Bastava un comportamento troppo disinvolto in pubblico per finire sul maxischermo di un concerto dei Coldplay, rovinando la carriera e diventando lo zimbello globale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il tradimento nel 2025 ha vissuto il suo momento peggiore

Leggi anche: Sampdoria, Lombardo ricorda: «Momento più bello? Per chi ha vissuto tutte le stagioni, è aver portato 30mila persone a Wembley nel 1992»

Leggi anche: La Spezia, cambia sesso a 13 anni: è il più giovane in Italia. Il Tribunale: «L’adolescente ha maturato piena consapevolezza dell’incongruenza tra il suo corpo e il vissuto d’identità»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il tradimento dell’Ucraina; Palmerini: Le pensioni sono un tradimento nei confronti degli elettori di destra; Ue: Magi, ambiguità Meloni nasconde tradimento europa. Sì asset russi per Ucraina; Calcio, tifosi contro la Fifa: biglietti per i Mondiali troppo cari.

Iva Zanicchi tradimento: “Ho tradito mio marito, non lo amavo” le verità mai dette - Eh sì proprio lei, la voce potente, la risata contagiosa ... blogdilifestyle.it