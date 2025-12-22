Il timore di Sempio | Alberto Stasi in galera da innocente? Mi chiedo se possa succedere a me Non sono tranquillo

Garlasco (Pavia) – “L'idea che Alberto Stasi possa essere in galera da innocente stimola delle riflessioni. Mi chiedo: e se succedesse anche a me?". È un passaggio dell’intervista che Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per il delitto di Garlasco, ha rilasciato al programma di Rete 4 '10 Minuti' condotto da Alessandro Sallusti, ex direttore de Il Giornale. "Non ho ucciso io Chiara Poggi", ribadisce il 37enne amico di Marco Poggi, il fratello della 26enne uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. Delitto di Garlasco, la difesa di Alberto Stasi ora punta sulla revisione del processo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

