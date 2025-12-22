Il terrore di Sempio | Ho paura di ritrovarmi in galera da innocente

Nelle ore successive all'incidente probatorio, dopo le rivelazioni fornite dal Tg1, Andrea Sempio è stato ospite di Alessandro Sallusti a 10 minuti per un'intervista esclusiva in cui ha raccontato come sta vivendo l'indagine a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi. Anche nel 2016 la sua indagine si svolge a cavallo del Natale e Sempio sostiene che " sta diventando un po’ una ricorrenza diciamo. C'è poco da dire, andiamo avanti, si cercherà di essere. Io lo passerò con la mia famiglia, cercheremo di passarlo il meglio possibile però ovviamente non si può, non si riesce tanto a distogliere la testa dal fatto che hai sempre questa tegola dietro ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

