Il Ten Col Claudio Scarselletta nuovo comandante del Gruppo della Finanza di Frosinone

Nei giorni scorsi alla presenza del Comandante Provinciale di Frosinone, Colonnello Stefano Boldrini, e di una rappresentanza di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del Reparto, ha avuto luogo il passaggio di consegne tra il Maggiore Precentino Corona e il Tenente Colonnello Claudio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

