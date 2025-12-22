Il Ten Col Claudio Scarselletta nuovo comandante del Gruppo della Finanza di Frosinone
Nei giorni scorsi alla presenza del Comandante Provinciale di Frosinone, Colonnello Stefano Boldrini, e di una rappresentanza di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del Reparto, ha avuto luogo il passaggio di consegne tra il Maggiore Precentino Corona e il Tenente Colonnello Claudio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Il Ten. Col. Claudio Scarselletta nuovo comandante del Gruppo della Finanza di Frosinone.
FROSINONE. Guardia di Finanza, oggi alla presenza del Comandante Provinciale Boldrini si è tenuto il passaggio di consegne tra il Maggiore Precentino Corona e il Tenente Colonnello Claudio Scarselletta. - facebook.com facebook
