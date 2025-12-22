Il teatino Marco D' Ilario è il nuovo country manager per l' Italia di Emirates la più grande compagnia aerea internazionale al mondo
. Il professionista, nato a Roma, ma cresciuto, vissuto e formatosi a Chieti, intraprenderà il nuovo ruolo dal 1° gennaio 2026.La sua esperienza nelle operazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Marco D’Ilario è il nuovo country manager per l’Italia di Emirates
Leggi anche: Marco D’Ilario country manager di Emirates per l’Italia
EMIRATES nomina Marco D’ilario nuovo Country Manager per l’Italia - Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, è lieta di annunciare che, a partire dal 1° gennaio 2026, Marco D’ilario ricoprirà il ruolo di Country Manager per l’Italia. comunicati-stampa.net
Emirates nomina Marco D’ilario Country Manager per l’Italia - Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, annuncia la nomina di Marco D’ilario quale Country Manager per l’Italia, a partire dal 1° gennaio 2026. finanza.repubblica.it
Emirates: Marco D’Ilario è il nuovo country manager per l’Italia - Marco D'Ilario è il nuovo country manager di Emirates per l'Italia, che assumerà ufficialmente l'incarico dal 1° gennaio 2026. travelquotidiano.com
FABRIANO - RAVENNA: La Ristopro Janus Basket Fabriano disputa l’ultima partita casalinga del 2025 contro l’Orasì Ravenna. foto di Marco Teatini della partita in corso. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.