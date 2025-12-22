Il teatino Marco D' Ilario è il nuovo country manager per l' Italia di Emirates la più grande compagnia aerea internazionale al mondo

22 dic 2025

Il professionista, nato a Roma, ma cresciuto, vissuto e formatosi a Chieti, intraprenderà il nuovo ruolo dal 1° gennaio 2026.

