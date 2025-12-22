Il Sottosegretario Nicola Molteni visita il presidio di polizia ferroviaria di Sondrio

Nella giornata odierna, il Sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni (Lega) ha visitato il presidio di polizia ferroviaria della stazione di Sondrio riaperto lo scorso 1° dicembre dopo 10 anni di chiusura.Ad accompagnare il Sottosegretario, il prefetto Anna Pavone e il Questore. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche: Sondrio, sarà permanente il presidio di polizia ferroviaria in stazione

Leggi anche: Sondrio: il 1° dicembre riapre il presidio di polizia ferroviaria in stazione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Commissariato, rinforzi in vista. L’anno nuovo porta sei poliziotti. Tonelli: Non vogliamo fermarci; A Cesano i maranza chiudono l’oratorio: il caso finisce in Parlamento; Imam libero, Molteni: Continuiamo senza cedimenti nelle politiche di rimpatrio di soggetti pericolosi; Il questore Calì lascia Como. Spaccio, truffe, baby gang, Molteni: “Ha svolto un grande lavoro”.

San Benedetto, il summit di Molteni in commissariato anche per la sicurezza al Ponterotto - SAN BENEDETTO Il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, si è recato in visita istituzionale al commissariato della polizia di Stato in via Crispi per fare il punto ... corriereadriatico.it

Sottosegretario all'Interno a Pavia: priorità alla sicurezza per garantire libertà e coesione sociale - Il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni ha visitato Pavia per discutere di sicurezza, con l'aumento dell'organico delle forze di polizia e riforma della Polizia locale. ilgiorno.it

Sicurezza sul Lario, Molteni: “A Sala Comacina un distaccamento della polizia stradale” - Due riunioni oggi a Gravedona e Menaggio del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la presenza del ... espansionetv.it

“Un'operazione di sicurezza di altissimo livello", commenta il sottosegretario all'interno Nicola Molteni - facebook.com facebook

Nicola MOLTENI, Sottosegretario all'Interno - Deputato Lega > MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE ore 22:15 a "Realpolitik" (Rete 4) Streaming: mediaset.it/rete4/ | Tw: @ x.com