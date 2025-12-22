Il sottopasso intitolato all’ex sindaco

LEGNANO (Milano) Il 12 settembre del 1965 il sottopasso centrale, così è sempre stato chiamato, aveva unito due parti sino ad allora divise dalla linea ferroviaria di una città ben diversa, certo meno trafficata, della Legnano di oggi. Ieri il sottopasso è stato ufficialmente dedicato a Luigi Accorsi, il sindaco che lavorò perché quel progetto venisse portato a termine e che, nel corso dei quindici anni ininterrotti del suo mandato, lo inaugurò. "È un momento importante perché ricordiamo una persona che ha lasciato tanto a questa città, con la quale abbiamo tutti il dovere, ancora oggi, dopo 60 anni, di confrontarci non solo per ricordare quello che ha fatto, ma per capire che spirito c’era e che visione c’era – ha esordito nel suo intervento il sindaco, Lorenzo Radice, che con alcuni esempi ha ricordato la lungimiranza degli amministratori negli anni Sessanta –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

