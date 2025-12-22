Il sonno | una funzione fuori dalla nostra volontà

Siamo costretti a dormire dalla natura durante la notte. Senza sonno non si può vivere. Il sonno è fuori dalla nostra volontà e non conosciamo il momento preciso in cui passiamo dalla veglia al sonno. Tutto, però, è regolato e governato dall’ipotalamo e dal profilo ormonale, che si realizza in modo indipendente dalla nostra volontà. La melatonina: l’ormone padrone della notte C’è un ormone attivo durante la notte che è il vero padrone del sonno: la melatonina. È un ormone noto e molto diffuso anche come integratore. Intorno alla melatonina, tuttavia, esiste molto gossip: funziona o non funziona davvero? Melatonina intestinale: una nuova prospettiva La ricerca scientifica più recente sta rivoluzionando la visione degli effetti di questo ormone notturno. 🔗 Leggi su Lortica.it

La scienza del sonno dimostra che dormire bene non è un lusso, ma una funzione vitale che influisce su cervello, immunità, umore e longevità. Orari regolari, luce, qualità del riposo e fasi REM regolano processi profondi di riparazione e equilibrio emotivo. In - facebook.com facebook