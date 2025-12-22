Il calcio inglese non concede respiro, e nel pieno della stagione, l’ EFL Cup (o Carabao Cup) offre una preziosa opportunità di gloria. Lunedì 23 dicembre 2025, l’Emirates Stadium sarà il teatro di un cruciale Quarto di Finale tra Arsenal e Crystal Palace. Per i Gunners, vincere un trofeo domestico come la Coppa di Lega è vitale per alimentare il ciclo vincente e dare sostanza al progetto tecnico; per il Crystal Palace, raggiungere le semifinali rappresenterebbe un traguardo eccezionale e la possibilità concreta di giocarsi un posto a Wembley. La posta in gioco è altissima, e il formato “dentro o fuori” rende la pressione palpabile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il Sogno della Finale: Arsenal – Crystal Palace, Quarti di EFL Cup Sotto Pressione

Leggi anche: Liverpool–Crystal Palace (EFL Cup): preview, orario, probabili formazioni e pronostico

Leggi anche: Liverpool-Crystal Palace (EFL Cup, 29-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Supercoppa a Riad, una finale che vale la storia. Il sogno di Italiano: «Vorrei che il mio Bologna venisse ricordato come i grandi del passato» x.com

Francesco Preci. Francesco Preci · Bologna che sogna. Mi sono svegliato un po' tardi stamattina, ho fatto sogno lunghissimo : ero in Arabia Saudita e il Bologna Fc 1909 era in finale di Supercoppa. https://youtu.be/e_0LhMMbfI8si=VGfMkJ9nupkfcl7Z - facebook.com facebook