TRESTINA 0 SIENA 2 TRESTINA (3-4-3): Bonifacio; Sensi, De Meio (4’ st Bussotti), Ubaldi; D’Angelo, Tolomello, Ferrarese (23’ st Confessore), Giuliani; Proietti, Ferri Marini (45’ st Migliorati A.), Priore. Panchina: Migliorati T., Mercuri, Cecchetti, Granturchelli, Procacci. Allenatore Calori. SIENA (3-4-2-1): Paolucci; Conti, Somma, Zanoni; Bello (45’ st Ciofi), Barbera, Vlahovic (42’ st Rossi), Vari (44’ st Loconte); Mastalli, Noccioli; Andolfi. Panchina: Testoni, Lapadatovic, Lipari, Nardi, Cavallari, Calamai. Allenatore Bellazzini. Arbitro Criscuolo di Torre Annunziata (Dell’Oro – Chianese). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Siena si rialza e dimentica la paura. Noccioli-Mastalli stendono il Trestina

