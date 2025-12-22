Il senso delle feste | Impossibile fuggire Ma si rafforzano gli affetti
Ognuno si merita almeno un Natale perfetto, da ricordare e rimpiangere per il resto della vita. Bianco, ovattato, affollato di affetti, con un triplete al Mercante in fiera su Lattante, Gondola e Bersagliere. Dopodiché non sarà mai più Il Natale di una volta. Il sociologo Vanni Codeluppi conferma che l’atmosfera ambigua a metà strada fra attesa e nostalgia, gioia e fastidio non è un problema individuale. C’entrano i tempi. C’entra soprattutto la natura di una festa che dovrebbe essere rigorosamente rituale ma finisce per ribaltare le intenzioni di portata cosmica facendone una questione di consumo privato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il senso delle feste: Impossibile fuggire. Ma si rafforzano gli affetti.
Il senso delle feste: "Impossibile fuggire. Ma si rafforzano gli affetti" - Il sociologo Codeluppi: siamo tutti divisi tra desiderio e voglia di scappare "È un lungo black friday, tra regali e cotechini, ma nessuno può smarcarsi". msn.com
