Ognuno si merita almeno un Natale perfetto, da ricordare e rimpiangere per il resto della vita. Bianco, ovattato, affollato di affetti, con un triplete al Mercante in fiera su Lattante, Gondola e Bersagliere. Dopodiché non sarà mai più Il Natale di una volta. Il sociologo Vanni Codeluppi conferma che l’atmosfera ambigua a metà strada fra attesa e nostalgia, gioia e fastidio non è un problema individuale. C’entrano i tempi. C’entra soprattutto la natura di una festa che dovrebbe essere rigorosamente rituale ma finisce per ribaltare le intenzioni di portata cosmica facendone una questione di consumo privato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il senso delle feste: "Impossibile fuggire. Ma si rafforzano gli affetti"

Il senso delle feste: Impossibile fuggire. Ma si rafforzano gli affetti.

