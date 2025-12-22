Le parole di Papa Leone XIV sono tornate ancora una volta a salutare San Gimignano, che ben ha conosciuto da priore generale degli agostiniani. Questa volta il saluto del papa agostiniano è stato inviato in occasione del Giubileo dei detenuti e ha passato anche la cinta del carcere di Ranza. L’arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, cardinale Augusto Paolo Lojudice, è stato il messaggero di questa voce con il saluto del Papa ai detenuti, passato da una cella all’altra, nella tradizionale e familiare visita natalizia dell’arcivescovo "don Paolo", come lo chiamano ancora i suoi parrocchiani della borgata romana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il saluto del Papa arriva ai detenuti

Leggi anche: Papa Leone XIV, saluto in papamobile ai fedeli dopo la canonizzazione di 7 nuovi santi

Leggi anche: Giubileo detenuti: papa Leone evoca la forza del perdono

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il saluto del Papa arriva ai detenuti; Messa di Natale del vescovo in carcere. Michielin canta per i detenuti.

Il saluto del Papa arriva ai detenuti - Le parole di Papa Leone XIV sono tornate ancora una volta a salutare San Gimignano, che ben ha conosciuto da priore generale degli agostiniani. msn.com