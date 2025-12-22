Il ritorno del Belisario | dopo tre secoli un capolavoro del Legnanino ritrova Palazzo Carignano
C’è un legame profondo, quasi intimo, tra le mura di Palazzo Carignano e la tela che, dopo oltre trecento anni, torna finalmente a casa. Dal 20 dicembre al 6 gennaio, gli Appartamenti dei Principi ospitano il capolavoro di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino: Belisario chiede l’elemosina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
