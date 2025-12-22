Il rischio di un processo penale può capitare in caso di infortunio sul lavoro in azienda

Il rischio di un processo penale può emergere in seguito a un infortunio sul lavoro in azienda. Questo scenario, seppur non frequente, rappresenta una possibile conseguenza che richiede attenzione e preparazione da parte delle imprese. È fondamentale conoscere le responsabilità e le procedure di prevenzione per ridurre al minimo le implicazioni legali e garantire un ambiente di lavoro più sicuro.

L'evento più temuto in qualsiasi contesto imprenditoriale è senza dubbio l' Infortunio sul Lavoro. È un momento che interrompe bruscamente la quotidianità dell'azienda, scuote le persone, genera paura e smarrimento. Al centro vi è sempre la tragedia umana, il lavoratore ferito e la sua famiglia, ma accanto a questo dramma se ne apre immediatamente un altro, spesso sottovalutato: quello giuridico e penale. Un incidente in azienda non è mai un fatto neutro agli occhi della legge e innesca, quasi automaticamente, un articolato e delicatissimo accertamento delle responsabilità. In Italia, il D.Lgs.

