Il riconoscimento ai super-cittadini | Avete dato lustro alla nostra città

"Sono il nostro vanto e il nostro orgoglio, per la seconda volta con emozione e gratitudine, premiamo cittadini ed associazioni che hanno dato lustro a Garbagnate". Così il sindaco di Garbagnate, Davide Barletta, ha introdotto la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche, soffermandosi su ognuno dei premiati a raccontarne la storia e le motivazioni. Come per Riccardo Levato, che ha ricevuto il massimo riconoscimento istituto dall’amministrazione comunale, "per la brillante e pionieristica attività di ricerca scientifica, il cui straordinario impatto nel miglioramento della qualità della vita è motivo di ispirazione e di orgoglio per i garbagnatesi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

