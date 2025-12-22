Il riarmo diventa terreno di scontro nel centrodestra | la notte di gelo di Giorgia Meloni

Un dettaglio, un brivido. È venerdì notte, durante il vertice dei leader a Palazzo Chigi. Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti non si guardano neppure negli occhi, raccontano fonti concordanti. Per parlarsi, si rivolgono ostentatamente a Giorgia Meloni. Il leader della Lega la considera la regista delle mosse del ministro dell’ Economia; il titolare del Tesoro ritiene invece di aver agito nel solco della linea della premier. Il racconto supera in poche ore le mura del palazzo e accende l’allarme ai vertici dell’ esecutivo. Il sospetto che serpeggia nel cuore del potere meloniano è politico e profondo: lo scontro tra il vicepremier e il suo ministro nasconde forse un bersaglio più alto, la presidente del Consiglio? E Salvini, archiviato il processo Open Arms, sta preparando un’ escalation per far ballare il governo nell’ultimo anno e mezzo di legislatura? È questo il nodo che genera ansia, perché una tensione simile difficilmente può reggere a lungo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

