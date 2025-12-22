Il riarmo diventa terreno di scontro nel centrodestra | la notte di gelo di Giorgia Meloni
Un dettaglio, un brivido. È venerdì notte, durante il vertice dei leader a Palazzo Chigi. Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti non si guardano neppure negli occhi, raccontano fonti concordanti. Per parlarsi, si rivolgono ostentatamente a Giorgia Meloni. Il leader della Lega la considera la regista delle mosse del ministro dell’ Economia; il titolare del Tesoro ritiene invece di aver agito nel solco della linea della premier. Il racconto supera in poche ore le mura del palazzo e accende l’allarme ai vertici dell’ esecutivo. Il sospetto che serpeggia nel cuore del potere meloniano è politico e profondo: lo scontro tra il vicepremier e il suo ministro nasconde forse un bersaglio più alto, la presidente del Consiglio? E Salvini, archiviato il processo Open Arms, sta preparando un’ escalation per far ballare il governo nell’ultimo anno e mezzo di legislatura? È questo il nodo che genera ansia, perché una tensione simile difficilmente può reggere a lungo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Decreto Kiev e riarmo: l’escalation di Salvini, i timori di palazzo Chigi; Terremoto nel governo, Salvini ci prova davvero: Giorgia Meloni trema. Cosa sta succedendo.
Decreto Kiev e riarmo: l’escalation di Salvini, i timori di palazzo Chigi - Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti neanche si guardano negli occhi, riferiscono fonti concordanti. repubblica.it
Riarmo, scontro sui conti dei prestiti Ue: il governo va in tilt - I primi screzi risalgono a inizio agosto, quando il governo italiano aveva deciso di chiedere 15 miliardi di prestiti all’Unione europea del fondo Safe (Security Action for Europe) per finanziare i ... ilfattoquotidiano.it
