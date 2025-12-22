Il regalo di Natale di Dazn | Atalanta-Inter visibile gratuitamente senza abbonamento

Un regalo di Natale da parte di Dazn ai tifosi bergamaschi: la sfida a tinte nerazzurre tra Atalanta e Inter, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45, sarà visibile gratuitamente e senza dover sottoscrivere alcun tipo di abbonamento. Si tratta di un’iniziativa già proposta negli scorsi mesi da parte della piattaforma, la quale aveva optato per la stessa formula anche per l’ultimo Atalanta-Inter, quello disputato lo scorso marzo. COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio smartphone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

