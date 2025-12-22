Il razzo di SpaceX esploso a gennaio 2025 ha messo a rischio 450 vite
Il razzo sperimentale di SpaceX esploso il 16 gennaio del 2025 ha messo a rischio tre aerei in volo. A rivelarlo è stato il Wall Street Journal, che ha ricostruito gli eventi grazie a documenti della Faa, l’agenzia federale per la sicurezza nei cieli. Secondo la ricostruzione, i voli a rischio sarebbero stati di JetBlue, di Iberia e di un jet privato. A bordo, in totale, più di 450 persone. Per il quotidiano americano «l’esplosione della nave stellare di SpaceX il 16 gennaio ha rappresentato un pericolo maggiore per gli aerei di quanto fosse pubblicamente noto». Ma l’azienda di Elon Musk ha smentito e risposto che si tratta di informazioni «incomplete e fuorvianti». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Prima l'esplosione e poi i detriti: "Il razzo SpaceX di Musk ha messo in pericolo 3 aerei e 450 passeggeri"
Leggi anche: SpaceX: così l’esplosione di un razzo di Elon Musk ha messo in pericolo 450 persone
L'esplosione di un razzo Space X ha messo in pericolo tre aerei; Detriti dallo Spazio e sicurezza nei cieli: quando un lancio fallito sfiora la tragedia; Il fallito lancio di SpaceX di Elon Musk ha lasciato gli aerei di linea in pericolo dopo l'improvvisa esplosione del razzo, secondo il rapporto; “È esploso!”. Terrore nei cieli: centinaia di passeggeri a rischio.
Wsj, detriti di un razzo SpaceX di Musk hanno messo a rischio 3 aerei civili e la vita di 450 passeggeri - L'inchiesta del quotidiano sui documenti dell'Authority relativi a un'incidente del 16 gennaio scorso. huffingtonpost.it
Il razzo di Space X esploso e il rischio collisione con tre aerei, così la pioggia di detriti ha messo in pericolo 450 passeggeri - L'esplosione di un razzo Space X ha messo in pericolo tre aerei a gennaio dell'anno scorso. msn.com
SpaceX, inchiesta Wsj: "L'esplosione di un razzo Starship mise in pericolo 3 aerei civili" - Leggi su Sky TG24 l'articolo SpaceX, inchiesta Wsj: 'L'esplosione di un razzo Starship mise in pericolo 3 aerei civili' ... tg24.sky.it
Il #21dicembre 2015 SpaceX ha lanciato un razzo e ha fatto atterrare dolcemente il primo stadio a Cape Canaveral. Dopo aver sollevato il Falcon-9 il booster del primo stadio è stato riportato sulla terra con un atterraggio verticale riuscito. Le prove precedenti x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.