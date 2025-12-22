Il razzo di Elon Musk esplode improvvisamente voli di linea sfiorati dai detriti | Una tragedia sfiorata per 450 passeggeri un aereo ha lanciato il ‘mayday'
La tragedia è stata sfiorata il 16 gennaio scorso, quando i detriti infuocati di un razzo di SpaceX, esploso pochi minuti dopo il decollo, hanno rischiato di colpire ad altissima velocità tre aerei in volo — due di linea e un jet privato — mettendo “potenzialmente” in pericolo la vita di circa 450 persone a bordo. È quanto ricostruisce il Corriere della Sera, citando documenti ufficiali della Federal Aviation Administration (Faa) statunitense e testimonianze di dirigenti di compagnie aeree coinvolte. Quel giorno Starship, al suo settimo volo di prova, era decollato dal Texas meridionale alle 17. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
