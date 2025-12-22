Il questore incontra il Comitato

Proseguono i controlli settimanali della Polizia di Stato, disposti dal Questore Cesare Capocasa d'intesa con il Prefetto Valiante, nel quartiere Piano. Il servizio, svolto dai poliziotti della Questura di Ancona in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche di Perugia, è stato attuato nella serata di giovedì 18 e nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre, mediante una vigilanza dinamica con autovetture con colori d'istituto, rivolgendo particolare attenzione a piazza Ugo Bassi, Piazza d'Armi, viale Cristoforo Colombo, via Giordano Bruno, Corso Carlo Alberto, alla zona della stazione ferroviaria e alle vie limitrofe.

“Chiamarlo amore non si può” con la Questura del Vco e i Centri Antiviolenza a Villa Giulia

Sinergia istituzionale e vicinanza al territorio: il Questore Solìmene consegna ai sindaci il Calendario della Polizia di Stato 2026 Nella mattinata odierna, il Questore della Provincia di Pordenone, dott. Giuseppe Solimene, ha incontrato i sindaci della provincia i - facebook.com facebook

QUESTORE IVAGNES ILLUSTRA ATTIVITÀ 2025 DELLA POLIZIA DI STATO A MATERA x.com

