Il quartiere Ca' Ossi festeggia il Natale con una serata di vin brulé e panettone per tutti

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come da tradizione, anche quest'anno il Quartiere Ca'Ossi, in collaborazione con il Centro Sociale "Primavera", propone un appuntamento speciale per augurare buon natale e felice anno nuovo alla cittadinanza. L'appuntamento, in programma per martedì 23 dicembre alle ore 15.30 in Piazzetta Curiel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

il quartiere ca ossi festeggia il natale con una serata di vin brul233 e panettone per tutti

© Forlitoday.it - Il quartiere Ca'Ossi festeggia il Natale con una serata di vin brulé e panettone per tutti

Leggi anche: Il lungo ponte dell’Immacolata. Nell’Empolese mercatini di Natale, shopping, concerti, caldarroste e vin brulé

Leggi anche: Un quartiere da quasi 6 mila famiglie, Ca'Ossi saluta il nuovo parroco: don Mauro Dall’Agata entra a San Pio X

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

"Ca’ Ossi, razzìe di giovanissimi. Adesso basta" - Questo è l’allarme lanciato ieri con una nota da Forza Italia e in particolare dal coordinatore comunale Joseph Catalano (nella foto) e con lui dai ... ilrestodelcarlino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.