Il pupazzo di neve un amico con cui superare il dolore
Il pupazzo di neve rappresenta un conforto silenzioso in momenti di difficoltà. In «Il segreto dei pupazzi di neve», Simon Stephenson narra la storia di Blessing, una bambina che affronta il dolore e la solitudine, trovando nel suo amico di neve una presenza che aiuta a superare le emozioni più difficili. Attraverso questa figura, il libro invita a riflettere sul potere della compagnia e della speranza nei momenti difficili.
IL LIBRO. «A volte ci si può sentire come se fosse inverno, perché si ha la neve dentro». Non è facile la vita di Blessing, 10 anni, protagonista de «Il segreto dei pupazzi di neve» (Mondadori) di Simon Stephenson, con illustrazioni di Reggie Brown. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
