Il progetto che fa inclusione Gli esperti si trovano a convegno | ecco InnovAes modello per tutti
Nuovo progetto di inclusione per 1.500 ragazzi disabili seguiti dagli educatori Aeris nel Vimercatese e nel Trezzese. "Con InnovAes ciascuno trova il proprio ruolo nel gruppo", spiega la storica cooperativa sociale al lavoro sul territorio da più di 30 anni. Il modello che sta cambiando la vita in classe è stato al centro di una giornata di studio e si candida a essere replicato. Al lavoro in 92 plessi del territorio anche il Consorzio Csel e Offertasociale, l'azienda del welfare controllata dai Comuni della zona, il pilastro di fondo "è che al centro di tutto non c'è più solo il singolo". Un nuovo paradigma applicato dall'asilo alle superiori, "frutto di un'alleanza tra persone, servizi, istituzioni in collaborazione con gli insegnanti con l'obiettivo comune di costruire un ambiente scolastico più accogliente per tutti", spiega Arianna Ronchi, presidente di Aeris.
