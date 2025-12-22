Il progetto che fa inclusione Gli esperti si trovano a convegno | ecco InnovAes modello per tutti

Inclusione a scuola: il progetto che non lascia indietro nessuno - PariPasso di Rizzoli Education è un lavoro di ricerca sul tema dell’inclusione e delle pratiche di insegnamento e apprendimento incentrate sulla didattica inclusiva ... corriere.it

'Sport senza età', progetto di inclusione e benessere a Potenza - "Lo sport non ha età": è questo il messaggio che viene fuori dalla presentazione del progetto di Orienta Sport "Next Step, attività motorie per la terza età" che è stato presentato stamani a Potenza. ansa.it

IN SCENA: Inclusione e Creatività per Giovani con Disabilità Un nuovo progetto dedicato ai giovani e all’inclusione sociale prende vita nel territorio pavese. Un percorso che accompagnerà ragazze e ragazzi fino ad aprile 2027, con Fondazione Le Vele E - facebook.com facebook

"Caivano 3 – Sulle strade della gentilezza” è il nuovo progetto di inclusione e rigenerazione sociale promosso nel quartiere romano di San Basilio dalla Fondazione Guido Carli, in collaborazione con il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma. @Romana x.com

