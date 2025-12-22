Il prof è finto ma la falla nel sistema scolastico è verissima
È stato condannato a restituire sessantatremila euro di stipendi pregressi l’insegnante che per ben nove volte ha ottenuto cattedre, in scuole medie e superiori, grazie a lauree mai conseguite. Nel dettaglio, aveva millantato titoli in ingegneria delle automazioni e in ingegneria della logistica e della produzione, conseguiti l’uno presso un ateneo pubblico cui si era iscritto senza mai dare esami, l’altro presso un ateneo privato cui non si era mai nemmeno iscritto. Poiché senza laurea non si può insegnare, le sue assegnazioni sono state annullate retroattivamente e lo pseudo-docente dovrà risarcire lo stato per gli emolumenti che ha ingannevolmente percepito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
