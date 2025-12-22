Nel '93 Lady D e un 11enne principe William avevano cucinato per i senzatetto. La tradizione si è ripetuta 32 anni dopo con William e il principino George. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il principe George prepara il pranzo di Natale per i senzatetto “come il suo papà fece con Lady Diana”: “William si è occupato dei cavoletti di Bruxelles, lui dei pudding”

Leggi anche: Il principe George sulle orme di nonna Diana: aiuta il padre a preparare il pranzo per i senzatetto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il principe George prepara il pranzo di Natale per i senzatetto come il suo papà fece con Lady Diana: William si è occupato dei cavoletti di Bruxelles, lui dei pudding; Il principe George come William con mamma Diana: il nipote di re Carlo prepara il pranzo di Natale dei senzatetto; George prepara il pranzo di Natale per i senzatetto con papà William, come aveva fatto lui con Lady Diana: lo scatto a 32 anni di distanza; Re Carlo, il principe George sulle orme di Diana: il pranzo di Natale per i senzatetto con William.

Il principino George prepara il pranzo di Natale ai senzatetto come suo padre e Lady D nel 1993 - La tradizione si è ripetuta 32 anni dopo con William e il principino George. fanpage.it