Il principe George tra i senzatetto come nonna Diana
I l principe William lo aveva preannunciato: il figlio dodicenne George lo avrebbe presto accompagnato in una visita a Passage, il centro per i senzatetto a Londra. Una visita che non ha potuto non ricordare quella fatta dall’erede al trono, nel lontano 1993, assieme alla madre, Lady Diana. Kate Middleton e il debutto del principe George, eleganza e memoria per il Remembrance Sunday X Il principe George prepara il pranzo di Natale per gli homeless . Affiancando il padre nelle cucine della charity, di cui William è oggi patrono, George ha aiutato a preparare pietanze e contorni del pranzo di Natale da servire agli homeless. 🔗 Leggi su Iodonna.it
