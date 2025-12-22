Il principe George cucina per i senzatetto | la lezione che William imparò da Diana

Il principe William ha portato suo figlio George, 12 anni, in visita al The Passage, un rifugio per senzatetto nel cuore di Londra, lo scorso 16 dicembre. Si tratta di un luogo carico di significato per la famiglia reale: era proprio qui che una giovane Diana, principessa del Galles, aveva accompagnato William nel dicembre del 1993, quando il futuro principe aveva 11 anni, quasi la stessa età che ha oggi suo figlio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) La visita di padre e figlio è stata resa pubblica il 20 dicembre attraverso i canali social ufficiali di William e Kate.

